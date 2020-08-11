Фото: Летний детский лагерь эвакуировали в Забайкалье из-за угрозы подтопления

|
Карина Бернтгольц
20

Уровень реки Унды поднялся до критической отметки.

Фото: Летний детский лагерь эвакуировали в Забайкалье из-за угрозы подтопления

Фото: Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Из летнего оздоровительного лагеря «Маленькая страна» в Балейском районе Забайкальского края были эвакуированы 40 детей и 16 сотрудников. Причиной такого решения стала угроза подтопления. Как сообщает ТАСС, уровень реки Унды поднялся до критической отметки, что создало опасность для пребывания на территории учреждения.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

«Накануне нас предупредили из диспетчерского центра о значительном повышении уровня реки Унды. Мы понимали, что у нас есть 10 часов, но дорога была каждая минута, поэтому экстренно организовали эвакуацию. Менее чем за три часа доставили детей и сотрудников в наш центр», — процитировала пресс-служба краевого правительства слова директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк"Сергея Букатича.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Оздоровительная смена для детей, оставшихся без попечения родителей, началась в лагере 3 июля и должна была закончиться 28 августа. Однако проливные дожди в Забайкальском крае размыли дороги и поставили отдых под угрозу.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают российские лагеря после ограничений.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Секреты быстрого похудения Insta-мамочек раскрыла звездный диетолог
5:30
В один клик: Как «Социальное казначейство» упростит жизнь россиянам?
5:20
«До анорексии — один шаг!» — жена внука Пугачевой напугала фанатов своей худобой
5:17
«Четыре года безусловного счастья»: Певица Алсу показала фото с младшим сыном
5:08
Причины взрыва на автозаправке в Волгограде выясняет СК РФ — видео
4:57
Настасья Самбурская сменила цвет волос и прикинулась сестрой Яны Рудковской

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок