Фото: Летний детский лагерь эвакуировали в Забайкалье из-за угрозы подтопления

Из летнего оздоровительного лагеря «Маленькая страна» в Балейском районе Забайкальского края были эвакуированы 40 детей и 16 сотрудников. Причиной такого решения стала угроза подтопления. Как сообщает ТАСС, уровень реки Унды поднялся до критической отметки, что создало опасность для пребывания на территории учреждения.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

«Накануне нас предупредили из диспетчерского центра о значительном повышении уровня реки Унды. Мы понимали, что у нас есть 10 часов, но дорога была каждая минута, поэтому экстренно организовали эвакуацию. Менее чем за три часа доставили детей и сотрудников в наш центр», — процитировала пресс-служба краевого правительства слова директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк"Сергея Букатича.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Оздоровительная смена для детей, оставшихся без попечения родителей, началась в лагере 3 июля и должна была закончиться 28 августа. Однако проливные дожди в Забайкальском крае размыли дороги и поставили отдых под угрозу.

Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

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