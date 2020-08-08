Жизнь внутри: как работают детские лагеря в России после ограничений
После начала пандемии коронавируса в стране открыто в семь раз меньше учреждений, чем планировалось.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Матыцин Валерий; РИА Новости / Виталий Тимкив; www.globallookpress.com / Visual Science
Пандемия коронавируса в России внесла свои коррективы в работу детских лагерей. В настоящее время в стране открыто в семь раз меньше учреждений, чем изначально планировалось, пишут «Известия».
Отмечается, что во всех лагерях соблюдаются многочисленные правила. В частности, загруженность воспитанниками не превышает 50%, детям ежедневно измеряют температуру, обязательна социальная дистанция и отказы от дальних походов.
Например, в одном из самых популярных лагерей — «Орленке», который базируется в Краснодарском крае, отдыхают ребята из разных регионов РФ. Отряды здесь делятся по территориальному принципу, и воспитанники контактируют только с «соседями». Согласно требованиям Роспотребнадзора, дети при заезде предоставили справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19 и о том, что сами не являются носителями других вирусных заболеваний.
Часть педагогического состава «Орленка» прибыла на территорию еще до начала самоизоляции. Сотрудники не покидали пределы лагеря и параллельно проходили обучение. Те, кто готовился к работе дистанционно, прошли через обсерватор и сдали тесты на коронавирус. Только после получения отрицательных результатов их допустили в учреждение.
В случае, если у кого-то из отдыхающих будет обнаружен COVID-19, он подвергнется изоляции, как и его отряд.
По аналогичному принципу в 2020 году функционируют и остальные детские учреждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем удивит ребят легендарный «Орленок».
- 8 авг
- Ученые назвали продукты, которые помогут больным с коронавирусом
- 7 авг
- Раскрыто, как будет работать российская вакцина от коронавируса
- 6 авг
- Когда в Петербурге разрешат массовые мероприятия и откроют парки с аттракционами?
- 6 авг
- Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
- 5 авг
- Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19
- 5 авг
- «Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков
- 5 авг
- Украину возмутило открытие границ Черногории для россиян
- 5 авг
- «Это спасает жизни!» — Google выпустил анимационный дудл о маске и коронавирусе
- 4 авг
- ВОЗ высказалась о российской вакцине от коронавируса
- 4 авг
- Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса
Читайте также
94%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?