Жизнь внутри: как работают детские лагеря в России после ограничений

Пандемия коронавируса в России внесла свои коррективы в работу детских лагерей. В настоящее время в стране открыто в семь раз меньше учреждений, чем изначально планировалось, пишут «Известия».

Отмечается, что во всех лагерях соблюдаются многочисленные правила. В частности, загруженность воспитанниками не превышает 50%, детям ежедневно измеряют температуру, обязательна социальная дистанция и отказы от дальних походов.

Например, в одном из самых популярных лагерей — «Орленке», который базируется в Краснодарском крае, отдыхают ребята из разных регионов РФ. Отряды здесь делятся по территориальному принципу, и воспитанники контактируют только с «соседями». Согласно требованиям Роспотребнадзора, дети при заезде предоставили справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19 и о том, что сами не являются носителями других вирусных заболеваний.

Часть педагогического состава «Орленка» прибыла на территорию еще до начала самоизоляции. Сотрудники не покидали пределы лагеря и параллельно проходили обучение. Те, кто готовился к работе дистанционно, прошли через обсерватор и сдали тесты на коронавирус. Только после получения отрицательных результатов их допустили в учреждение.

В случае, если у кого-то из отдыхающих будет обнаружен COVID-19, он подвергнется изоляции, как и его отряд.

По аналогичному принципу в 2020 году функционируют и остальные детские учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем удивит ребят легендарный «Орленок».