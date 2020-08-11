МВД Белоруссии подтвердило данные о погибшем протестующем

В Белоруссии вторые сутки не утихают уличные беспорядки. Акции простеста оппозиции охватили уже всю страну. Люди требуют отменить результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Этой ночью центр Минска снова оцеплен силовиками.

В городе слышны выстрелы, в МВД подтвердили информацию об одном погибшем. Также сообщается о массовых задержаниях. Сегодня несогласные с результатами выборов объявили в стране всеобщую забастовку. За ситуацией в Белоруссии следит корреспондент Анна Калачева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что демонстранты в Минске атаковали омоновцев «коктейлями Молотова».