Адвокат Ефремова прокомментировал видео первых минут после ДТП
На записи видно, как после аварии с водительского сидения из иномарки вытаскивают мужчину, один в один похожего на знаменитого актера.
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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru
В деле Михаила Ефремова появились новые улики. Защита родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова представила в суде первые кадры с места аварии. На видео очевидцы помогают актеру покинуть разбитый автомобиль именно с водительского кресла. Больше из салона никто не вышел.
Во время процесса звучала версия, что за рулем иномарки якобы мог находится вовсе не Ефремов, а сам он теперь ссылается на потерю памяти и вину признавать отказывается. Уже сегодня состоится очередное судебное заседание. Потерпевшая сторона должна озвучить сумму денежной компенсации.
В интервью телеканалу «360» адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал распространившиеся в сети кадры. На вопрос, приобщал ли это видео адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский к делу, юрист ответил отрицательно.
«Нет. Это бред. Остальное в суде», — заявил адвокат Ефремова.
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