Адвокат Ефремова прокомментировал видео первых минут после ДТП

В деле Михаила Ефремова появились новые улики. Защита родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова представила в суде первые кадры с места аварии. На видео очевидцы помогают актеру покинуть разбитый автомобиль именно с водительского кресла. Больше из салона никто не вышел.

Во время процесса звучала версия, что за рулем иномарки якобы мог находится вовсе не Ефремов, а сам он теперь ссылается на потерю памяти и вину признавать отказывается. Уже сегодня состоится очередное судебное заседание. Потерпевшая сторона должна озвучить сумму денежной компенсации.

В интервью телеканалу «360» адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал распространившиеся в сети кадры. На вопрос, приобщал ли это видео адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский к делу, юрист ответил отрицательно.

«Нет. Это бред. Остальное в суде», — заявил адвокат Ефремова.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.