Один из европейских партнеров «Северного потока-2», немецкая компания Uniper, считает, что проект может быть заморожен из-за ожидаемых санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

«Поскольку США активизируют усилия по введению адресных санкций против проекта „Северный поток — 2“, увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — говорится в отчетности Uniper.

В компании отметили, что в случае срыва проекта его партнер понесет серьезные финансовые потери, так как ему придется списать предоставленный Nord Stream 2 кредит и потерять процентный доход. На данный момент компания профинансировала строительство газопровода на 700 миллионов евро.

Американские власти продолжают оказывать сильное давление на Германию из-за прокладки «Северного потока — 2». Ранее США пригрозили санкциями немецкому порту Мукран, на что Бундестаг призвал официальный Берлин отреагировать и принять эффективные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе РФ сообщили о попытках США «удушить» Европу и любыми способами сорвать строительство газопровода.