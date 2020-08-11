Партнер «Северного потока — 2» оценил вероятность срыва проекта из-за США

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Молодцова Анна
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Немецкая компания Uniper прокомментировала ситуацию вокруг строительства газопровода.

Партнер «Северного потока — 2» оценил вероятность срыва проекта из-за США

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Один из европейских партнеров «Северного потока-2», немецкая компания Uniper, считает, что проект может быть заморожен из-за ожидаемых санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

«Поскольку США активизируют усилия по введению адресных санкций против проекта „Северный поток — 2“, увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — говорится в отчетности Uniper.

В компании отметили, что в случае срыва проекта его партнер понесет серьезные финансовые потери, так как ему придется списать предоставленный Nord Stream 2 кредит и потерять процентный доход. На данный момент компания профинансировала строительство газопровода на 700 миллионов евро.

Американские власти продолжают оказывать сильное давление на Германию из-за прокладки «Северного потока — 2». Ранее США пригрозили санкциями немецкому порту Мукран, на что Бундестаг призвал официальный Берлин отреагировать и принять эффективные меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе РФ сообщили о попытках США «удушить» Европу и любыми способами сорвать строительство газопровода.

Тема:
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