Вирусолог прокомментировал российскую вакцину от COVID-19

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

Президент отметил, что препарат прошел все необходимые проверки — он работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет. Путин признался — одними из первых прививку от COVID-19 сделали члены его семьи.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была 38, на следующий день 37 с небольшим. И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие», — рассказал Путин.

В ближайшее время, по словам президента, Россия наладит массовое производство вакцины под названием «Спутник V». При этом прививаться граждане будут исключительно добровольно. Основная задача властей — обеспечить безопасность и эффективность вакцинации. Путин поздравил всех российских ученых и медиков, которые смогли добиться такого результата, и выразил надежду, что зарубежные коллегии вскоре тоже зарегистрируют свои препараты.

«По решению правительства Москвы будут проходить вакцинацию медицинские работники. Причем все это будет проводиться добровольно, никто никого принуждать не будет. Очень хорошо, что дочь президента поучаствовала в эксперименте. Это значит, что президент доверяет вакцине. Для разработчиков вакцины — это очень важно», — подчеркнул в интервью ФАН российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый добавил, что регистрация вакцины дает право НИЦ приступить к третьей фазе исследований и именно к 1 января 2021 года, когда она поступит в гражданский оборот, успеет пройти к третий этап клинических испытаний.

Еще один важный вопрос — подготовка к новому учебному году. С 1 сентября к занятиям в очном формате вернутся все российские школы — при соблюдении требований санитарной безопасности. Об этом президенту доложил министр просвещения. Путин распорядился — помимо антивирусных мер следить за здоровьем учеников необходимо во всех аспектах.

«Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались теми льготами, по сути, бесплатное питание для учеников младших классов. Это льгота, чтобы все дети в стране имели такую возможность», — подчеркнул президент.

Сейчас четверть школ страны пока не могут обеспечить учеников горячим питанием. Владимир Путин распорядился доложить о причинах неготовности и принять меры к устранению недостатков. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в этом году на программу бесплатного горячего питания будет выделено 22 миллиарда рублей.