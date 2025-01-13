Путин: создатели вакцин должны участвовать в распределении прибыли от их продаж

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Гендиректор РФПИ Дмитриев доложил президенту о доходах от реализации национальной вакцины «Спутник».

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Вакцина от COVID-19

Российские разработчики вакцин должны участвовать в распределении прибыли от продаж своих препаратов за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Я просил, чтобы разработчики этих препаратов, таких нужных и для нашей страны, и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что просил разработать схему, которая позволяла бы создателям российских вакцин получать средства как для личного использования, так и на развитие профессиональной деятельности.

В ответ руководитель РФПИ заверил, что специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили от реализации созданной ими вакцины «Спутник» очень значимые средства.

«Это один из первых примеров, где действительно многие ученые получили очень существенные суммы, потому что их вклад в создание национальной вакцины был очень значимый. Там речь идет о довольно больших суммах не только для главных разработчиков, но и всей команды около 40 человек, которые приняли участие в создании вакцины», — подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что и сам центр Гамалеи получал значимые средства с продажи каждой вакцины. В свою очередь РФПИ, заработавший от реализации отечественных вакцин 22 миллиарда рублей, перевел все эти средства в бюджет.

«Поэтому, безусловно, у РФПИ вообще не осталось никакой прибыли от вакцины, мы все передали в бюджет. Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие», — заключил глава РФПИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций вместе с партнерами проинвестировал за последние два года 250 миллиардов рублей.

Тема:
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