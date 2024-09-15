В Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID в России

Мурашко: в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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Важно вовремя начать лечение в это время, подчеркнул министр.
В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID), поэтому важно соблюдать меры профилактики. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас в стране имеется достаточное количество лекарств от коронавируса. В случае появления симптомов необходимо обращаться к врачу.
«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал министр.
Во вторник на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщалось, что с 2 по 8 сентября в России госпитализировали 3166 пациентов с ковидом. Количество попавших в больницу увеличилось на 7% в сравнении с предшествующей неделей.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 17,3%», — говорится в сообщении.
Рост заболеваемости зафиксирован в 68 регионах России. Умерли за тот же период от коронавируса 34 человека.
Прежде сообщалось, что в России растет число вариантов COVID-19, способных обходить иммунитет. Причем на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом также повлияла и сезонность. Новые варианты ковида — KP.3 и LB.1 — способны обходить иммунитет и инфицировать клетки человека из-за особых мутаций в шиповидном белке.
Ранее 5-tv.ru писал, что новую мутацию ковида не останавливают барьеры иммунитета.
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