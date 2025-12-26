В Санкт-Петербурге на год продлили антиковидные ограничения

В Санкт-Петербурге продлили антиковидные ограничения до конца 2026 года

В Санкт-Петербурге продлили антиковидные ограничения до конца 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городского правительства.

В документ от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены поправки, которые продлевают срок действия ограничений с 31 декабря 2025 года до 31 декабря 2026 года.

В настоящее время в культурной столице действуют минимальные антиковидные ограничения. Они включают в себя рекомендацию использовать защитные маски. Однако ограничение на посещение общественных мест сняты, а медицинские учреждения работают в обычном режиме.

Ранее россиян призвали снова вакцинироваться от ковида. У ранее привитых граждан нет иммунитета к новым штаммам коронавируса. А они намного заразнее прежних.

После перенесенной инфекции организм ослаблен, у пациентов развиваются другие тяжелые заболевания. Гинцбург предлагает внести прививку от COVID-19 в национальный календарь, чтобы она стала обязательной. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян. В большинстве случаев ковид протекал в легкой форме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие риски появляются после перенесенного гриппа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.