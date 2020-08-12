Михаил Ефремов на ночь останется в больнице после потери сознания
Заслуженный артист в Боткинскую больницу после того, го доставили в суд на очередное заседание.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Заслуженный артист России Михаил Ефремов проведет ночь в Боткинской больнице. Звезда российского кино, по чьей вине погиб человек в «пьяном» ДТП, был госпитализирован в медицинское учреждения накануне очередного судебного заседания. Ефремов резко потерял сознание, и его унесли на носилках. Врачи заподозрили у заслуженного артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Однако первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался. Но остаться в клинике, чтобы медики последили за состоянием звезды, ему все-таки придется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный из зала суда Михаил Ефремов пришел в сознание.
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