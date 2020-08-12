Путин оценил готовность российских школ к 1 сентября

Учебный год в России начнется 1 сентября. И дети сядут за школьные парты, занятия будут проводить очно — это еще раз подтвердил министр просвещения на онлайн-встрече с Владимиром Путиным и членами правительства

На фоне противовирусных мероприятий президент просит не забывать о других вопросах. Важнейшее решение — обеспечить младшие классы бесплатным горячим питанием — не все готовы выполнить.

«25% процентов неготовых школ — это много. Я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе — обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Начало учебного года, 1 сентября в нашей стране — это всегда праздник. Я прошу вас сделать все, для того чтобы праздник был надежно обеспечен», — подчеркнул российский лидер.

В этом году в школу пойдут 17 миллионов юных россиян, и два миллиона из них станут первоклассниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится меню в школах с 1 сентября.