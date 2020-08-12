Как изменится линейка 1 сентября и расписание в школах из-за пандемии?
Некоторые традиции проведения Дня знаний из-за распространения COVID-19 будут нарушены.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Рогулин, 5-tv.ru
Школьные линейки в День знаний нельзя будет назвать традиционными. Во-первых, регионы сами должны решить, безопасно ли собирать вместе школьников, учителей и родителей. А если это произойдет, Роспотребнадзор рекомендовал проводить построение на свежем воздухе; с соблюдением безопасной дистанции. А вот в масках или нет - тоже на усмотрение местных властей.
Появляется такое понятие как "утренний фильтр" : каждому бесконтактно измерят температуру и предоставят антисептик. Учебные классы, разумеется, тоже продезинфицируют. Под новые правила подгонят и расписание: никаких общих для всех перемен и массовых занятий. И да, пока можно забыть о продленке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил готовность российских школ к 1 сентября.
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