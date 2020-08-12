Один человек погиб, двое пострадали при пожаре на нефтепроводе в ХМАО
Площадь возгорания на территории нефтегазового месторождения охватила 150 квадратных метров.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: мощный пожар охватил горнолыжную базу в Химках
Причины взрыва на автозаправке в Волгограде выясняет СК РФ — видео
Цистерна с газом горит в Волгограде
Видео: Огонь охватил ресторан в центре Петербурга
Крупный пожар разгорелся на фабрике дверей в Ленинградской области — видео
Названа причина, по которой выгорело пол-улицы в Самаре — видео
Десять частных домов полыхают в Самаре — видео
Жильцов многоквартирного дома под Красноярском разбудил сильный пожар
В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов
«Лукойл» обвинил ветер в загрязнении реки нефтью в ЯНАО
Видео: кровля ресторана в Нижневартовске рухнула из-за пожара
В Челябинске полыхает строящееся к саммитам ШОС и БРИКС здание гостиницы
В Петербурге загорелся яхт-клуб «Балтиец»
Стали известны имена пострадавших при пожаре в московском СИЗО
Трехлетний мальчик исчез с детской площадки в Крыму
Лесной пожар угрожает крупному нефтехранилищу в Якутии
Видео: мощный пожар полностью уничтожил огромный склад в Подмосковье
Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ
Возгорание нефтепродуктов произошло на территории Ем-Еговского нефтегазового месторождения, входящего в Красноленинскую группу месторождений, в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Пожар начался на участке «РН-Няганьнефтегаз», дочерней компании «Роснефти». Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, предварительная причина случившегося — разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. При этом пострадали трое рабочих, вскоре их доставили в больницу. По уточненным данным, один мужчина позже скончался.
По словам представителей МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 квадратных метров. В тушении пламени задействовали более 30 человек и восемь единиц техники.
Пожарные сбили пламя на участке разлива нефти и, дождавшись спада давления на нефтепроводе, локализовали пожар на площади 600 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru писал, что чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в десятке регионов России. Стремительному распространению огня способствует 30-градусная жара.
Читайте также
48%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?