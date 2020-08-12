Один человек погиб, двое пострадали при пожаре на нефтепроводе в ХМАО

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Валентин Черников
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Площадь возгорания на территории нефтегазового месторождения охватила 150 квадратных метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ

Возгорание нефтепродуктов произошло на территории Ем-Еговского нефтегазового месторождения, входящего в Красноленинскую группу месторождений, в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар начался на участке «РН-Няганьнефтегаз», дочерней компании «Роснефти». Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, предварительная причина случившегося — разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. При этом пострадали трое рабочих, вскоре их доставили в больницу. По уточненным данным, один мужчина позже скончался.

По словам представителей МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение разлива нефтепродуктов на площади 150 квадратных метров. В тушении пламени задействовали более 30 человек и восемь единиц техники.

Пожарные сбили пламя на участке разлива нефти и, дождавшись спада давления на нефтепроводе, локализовали пожар на площади 600 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в десятке регионов России. Стремительному распространению огня способствует 30-градусная жара.

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