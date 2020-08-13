На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Капрановой
Девочка страдает апластической анемией. Это серьезное заболевание, при котором любая инфекция может стать губительной.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День Добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для шестилетней Маши. У девочки апластическая анемия. Это серьезное заболевание, при котором любая инфекция может стать губительной. Спасти Машу может только пересадка стволовых клеток. Но операция пока невозможна.
Организм ребенка поражен опасным вирусом, справится с которым лишь один единственный препарат — незарегестрированный в России. Его стоимость — почти миллион рублей. Для семьи сумма неподъемная. Помочь Маше можно только всем вместе.
Руслан Смыков продолжит.
Ранее 5-tv.ru подводил итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича.
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