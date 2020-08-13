На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Капрановой

Эфирная новость 10

Девочка страдает апластической анемией. Это серьезное заболевание, при котором любая инфекция может стать губительной.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День Добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для шестилетней Маши. У девочки апластическая анемия. Это серьезное заболевание, при котором любая инфекция может стать губительной. Спасти Машу может только пересадка стволовых клеток. Но операция пока невозможна.

Организм ребенка поражен опасным вирусом, справится с которым лишь один единственный препарат — незарегестрированный в России. Его стоимость — почти миллион рублей. Для семьи сумма неподъемная. Помочь Маше можно только всем вместе.

Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича.

Тема:
День Добрых Дел
7 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Панкевича
31 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Феди Стояненко
30 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Феди Стояненко
24 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Пуршева
23 июл
На Пятом канале «День добрых дел» для Димы Пуршева
17 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова
16 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Уланова
10 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
9 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
3 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова

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