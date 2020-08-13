Плата за отопление в новостройках может вырасти в несколько раз

Тарифы на отопление в новостройках могут вырасти на треть. Это произойдет в случае утверждения нового постановления Минстроя об энергетической эффективности зданий. Документ должен сократить стоимость строительства домов на 10-15%.

В результате, по мнению экспертов, будут использоваться более дешевые материалы, которые хуже сохраняют тепло в квартирах. И в итоге, расходы жильцов на обогрев вырастут на 30%.

Против этого выступает и Минэнерго. В ведомстве считают, что новые правила будут противоречить плану, который разработали в Министерстве экономического развития. Он как раз призван повысить энергоэффективность новостроек, а не снижать ее.

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