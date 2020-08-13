«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 809

В сети появилась информация о том, что дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, состоит на учете в наркологической клинике.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; globallookpress / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Тема:
Умер Марк Захаров

Слухи о серьезных проблемах с алкоголем у актрисы Александры Захаровой ходили давно, а теперь их подтвердил главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин, пишет «Экспресс газета».

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости, — рассказал он журналистам. — Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Сообщается, что в новом сезоне театра «Ленком», где работает Захарова, ни в одной из премьер она не заявлена. Кроме того, актрису сняли с большинства «ее» ролей, заменив вчерашними студентками.

Возможно, именно зависимость Захаровой стала причиной такого решения нового директора «Ленкома» Марка Варшавера. «Экспресс газета» со слов анонимного источника написала, что в театре актрису жалеют, но о проблеме хорошо знают. В алкоголизме видят и причину ее развода с Владимиром Стекловым.

«Это вранье полное!»

Тем временем в интервью 5-tv.ru вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла все слухи. Якобы сказанные ею слова растиражировали в СМИ.

«Это вранье полное! — гневно ответила Поргина. — Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?».

Со спектаклей актрису тоже не снимали, в некоторых случаях ей дали дублера. Вместо лживых обвинений в адрес дочери великого Марка Захарова Поргина предлагает сосредоточиться на ее недоброжелателях.

«Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! — продолжила Поргина. — Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить».

В качестве примера несправедливости Поргина привела и громкое дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сейчас идут заседания суда, а актер был госпитализирован с подозрением на инсульт.

«Почему-то Мише Ефремову никто не пишет, что он состоял на лечении, а он убил человека, — посетовала Поргина. — Так оскорблять ребенка учителя!».

Отец Александры, именитый режиссер Марк Захаров, скончался в 2019 году. Именно это могло стать триггером для актрисы и привести к злоупотреблению алкоголем. Раньше, несмотря на слухи о возможном пьянстве, она не срывала репетиций и всегда отлично играла на сцене.

5-tv.ru писал, что «Ленкому» присвоили имя Марка Захарова после его смерти.

Тема:
Умер Марк Захаров
22 нояб
«Ленкому» присвоили имя Марка Захарова
4 окт
Вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера
1 окт
«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
1 окт
В Москве началось прощание с Марком Захаровым — видео
30 сент
«Ленком» может возглавить Марк Варшавер
30 сент
Цветы, свечи и записки: в Москве отдают дань памяти великому режиссеру Захарову
30 сент
Театр осиротел: В «Ленкоме» скорбят об ушедшем Марке Захарове
29 сент
Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:46
Преемник-оппозиционер: Будет ли Лукашенко передавать власть своему сыну Коле?
12:40
Какое влияние окажет метеорный поток Персеиды на знаки зодиака?
12:26
СК Белоруссии опубликовал видео действий провокаторов на протестах
12:21
В «Одноклассниках» появилась возможность загружать стикерпаки от имени групп
12:18
Санитарку московской больницы обвинили в избиении и попытке задушить пациентку
12:12
Саша Бортич вышла на пикет у посольства Белоруссии в Москве

Сейчас читают

«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок