«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
В сети появилась информация о том, что дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, состоит на учете в наркологической клинике.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; globallookpress / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Слухи о серьезных проблемах с алкоголем у актрисы Александры Захаровой ходили давно, а теперь их подтвердил главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин, пишет «Экспресс газета».
«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости, — рассказал он журналистам. — Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».
Сообщается, что в новом сезоне театра «Ленком», где работает Захарова, ни в одной из премьер она не заявлена. Кроме того, актрису сняли с большинства «ее» ролей, заменив вчерашними студентками.
Возможно, именно зависимость Захаровой стала причиной такого решения нового директора «Ленкома» Марка Варшавера. «Экспресс газета» со слов анонимного источника написала, что в театре актрису жалеют, но о проблеме хорошо знают. В алкоголизме видят и причину ее развода с Владимиром Стекловым.
«Это вранье полное!»
Тем временем в интервью 5-tv.ru вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла все слухи. Якобы сказанные ею слова растиражировали в СМИ.
«Это вранье полное! — гневно ответила Поргина. — Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?».
Со спектаклей актрису тоже не снимали, в некоторых случаях ей дали дублера. Вместо лживых обвинений в адрес дочери великого Марка Захарова Поргина предлагает сосредоточиться на ее недоброжелателях.
«Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! — продолжила Поргина. — Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить».
В качестве примера несправедливости Поргина привела и громкое дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сейчас идут заседания суда, а актер был госпитализирован с подозрением на инсульт.
«Почему-то Мише Ефремову никто не пишет, что он состоял на лечении, а он убил человека, — посетовала Поргина. — Так оскорблять ребенка учителя!».
Отец Александры, именитый режиссер Марк Захаров, скончался в 2019 году. Именно это могло стать триггером для актрисы и привести к злоупотреблению алкоголем. Раньше, несмотря на слухи о возможном пьянстве, она не срывала репетиций и всегда отлично играла на сцене.
5-tv.ru писал, что «Ленкому» присвоили имя Марка Захарова после его смерти.
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