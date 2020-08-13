Слухи о серьезных проблемах с алкоголем у актрисы Александры Захаровой ходили давно, а теперь их подтвердил главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин, пишет «Экспресс газета».

«Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости, — рассказал он журналистам. — Александра Захарова, увы, к ним принадлежит».

Сообщается, что в новом сезоне театра «Ленком», где работает Захарова, ни в одной из премьер она не заявлена. Кроме того, актрису сняли с большинства «ее» ролей, заменив вчерашними студентками.

Возможно, именно зависимость Захаровой стала причиной такого решения нового директора «Ленкома» Марка Варшавера. «Экспресс газета» со слов анонимного источника написала, что в театре актрису жалеют, но о проблеме хорошо знают. В алкоголизме видят и причину ее развода с Владимиром Стекловым.

«Это вранье полное!»

Тем временем в интервью 5-tv.ru вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла все слухи. Якобы сказанные ею слова растиражировали в СМИ.

«Это вранье полное! — гневно ответила Поргина. — Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь?».

Со спектаклей актрису тоже не снимали, в некоторых случаях ей дали дублера. Вместо лживых обвинений в адрес дочери великого Марка Захарова Поргина предлагает сосредоточиться на ее недоброжелателях.

«Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей! — продолжила Поргина. — Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить».

В качестве примера несправедливости Поргина привела и громкое дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сейчас идут заседания суда, а актер был госпитализирован с подозрением на инсульт.

«Почему-то Мише Ефремову никто не пишет, что он состоял на лечении, а он убил человека, — посетовала Поргина. — Так оскорблять ребенка учителя!».

Отец Александры, именитый режиссер Марк Захаров, скончался в 2019 году. Именно это могло стать триггером для актрисы и привести к злоупотреблению алкоголем. Раньше, несмотря на слухи о возможном пьянстве, она не срывала репетиций и всегда отлично играла на сцене.

5-tv.ru писал, что «Ленкому» присвоили имя Марка Захарова после его смерти.