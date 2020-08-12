Участие Ефремова в заседании суда по делу о «пьяном» ДТП под вопросом
По словам адвоката актера, в ближайшее время в Боткинской больнице соберется консилиум врачей.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
Участие Михаила Ефремова в заседании суда по делу о «пьяном» ДТП под вопросом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката актера Эльмана Пашаева. Он рассказал, что в ближайшее время в Боткинской больнице соберется консилиум врачей.
«Ночью мы были у него, но в палату нас не пустили. Утром в среду они проведут консилиум и решат, может ли он участвовать в сегодняшнем заседании. Диагноз Ефремова нам пока не сообщили», — заявил Эльман Пашаев.
Сейчас актер находится в Боткинской больнице. Его поместили туда после очередного заседания по его делу в Пресненском суде. На слушание Ефремову стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юрист заподозрил Ефремова в «симуляции» приступа в суде.
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