Участие Ефремова в заседании суда по делу о «пьяном» ДТП под вопросом

Участие Михаила Ефремова в заседании суда по делу о «пьяном» ДТП под вопросом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката актера Эльмана Пашаева. Он рассказал, что в ближайшее время в Боткинской больнице соберется консилиум врачей.

«Ночью мы были у него, но в палату нас не пустили. Утром в среду они проведут консилиум и решат, может ли он участвовать в сегодняшнем заседании. Диагноз Ефремова нам пока не сообщили», — заявил Эльман Пашаев.

Сейчас актер находится в Боткинской больнице. Его поместили туда после очередного заседания по его делу в Пресненском суде. На слушание Ефремову стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юрист заподозрил Ефремова в «симуляции» приступа в суде.