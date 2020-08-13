Потерявшие работу сотрудники получат допвыплаты. Какие гарантии?

Потерявшие работу сотрудники предприятий в России теперь могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Отныне, чтобы ликвидировать бизнес, работодатель сначала должен заплатить всем, кому грозит увольнение.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Конечно, сами руководители предприятий от таких нововведений мягко говоря не в восторге.

Все плюсы и минусы решения выясняла Анна Воропай.

Всем спасибо, все свободны. Именно это Яна, а вместе с ней весь коллектив ресторана — официанты, бармены, повара — услышали от работодателя. Нет ни работы, ни денег, ни малейшей надежды получить хоть какую-то компенсацию.

«Нам просто в какой-то день сказали все, у нас заявление закрывается все по домам. Без всяких комментариев, без всяких деталей. Мы как бы пытались узнать о компенсации за период карантина — будут ли нам денег выплачивать или нет — просто все домой», — сетует Яна Красина.

За последние месяцы в такую ситуацию попали тысячи работников. В лучшем случае после закрытия им давали разовую компенсацию. А деньги еще за два месяца, которые положено выплатить, если сотрудник так и не смог никуда устроиться, просить было не у кого. Фирма больше не существует. Теперь по новому закону закрыть юрлицо нельзя, если нет справки о том, что с работниками полностью рассчитались.

«Если компания хочет ликвидироваться раньше и у нее получается ликвидироваться раньше, то она должна будет в добровольном порядке произвести все эти выплаты компенсационные сотрудникам независимо от того, нашли они работу или нет», — поясняет юрист Александр Сироткин.

То есть теперь у сокращенных работников появилась возможность получить все три гарантированные законом средние зарплаты. И спокойно, вдумчиво искать новое место, не соглашаясь на первое попавшееся предложение. Работодатели от такого нововведения не в восторге.

«Есть предприниматели, которые более серьезные, более солидные, с большими оборотами, с опытом — типа меня. Я из своего кармана достаю и плачу. А что делать маленькому, у него работает семь человек. Ему что, свою квартиру продать?» — недоумевает ресторатор Андрей Ковалев.

Но таких работодателей, которые готовы продавать машины или распечатывать копилки ради выплат сотрудникам — единицы. Чаще они просто ищут лазейки в законе. Даже после принятия поправок они все равно остались.

«Если компания ликвидируется, то здесь будут выплаты производиться. Но при этом компания может не ликвидироваться, а может быть признана банкротом. Обанкротится, и соответственно эти денежные средства также не будут выплачены», — объясняет юрист Сергей Афанасьев.

Впрочем, банкротство — процедура долгая и сложная. Обычно поступают проще — предлагают уволиться по собственному желанию. Это очень выгодно работодателю, но не самим сотрудникам. Которые мгновенно теряют право на любую компенсацию — и по старым правилам и по новым.