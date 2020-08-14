Адвокат семьи Картрайта потребовал, чтобы Марину Кохал оставили в СИЗО

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Валентин Черников
Эксклюзив 31

По словам правозащитника Антона Кобита, обвиняемая в убийстве и расчленении вдова музыканта сделала все, чтобы усложнить работу судмедэкспертам.

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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Арест обвиняемой по делу погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) оспорят 26 августа. В начале месяца вдову музыканта Марину Кохал, которая призналась в его расчленении, из зала суда отправили в следственный изолятор сроком на два месяца.

На предстоящем заседании суд рассмотрит апелляционную жалобу со стороны защиты Кохал об избрании для нее более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей. Вместе с тем адвокат матери рэпера Антон Кобит подготовил возражения к жалобе и настаивает, чтобы обвиняемую оставили в СИЗО. Об этом правозащитник рассказал в интервью 5-tv.ru.

Юрист не смог ни подтвердить, ни опровергнуть основную версию следствия о намерениях Марины Кохал отравить музыканта перед его расчленением, поскольку судмедэкспертиза еще не закончена.

«Рассчитываю, что до конца месяца эксперты смогут прийти к выводу, и мы ознакомимся с результатами. Времени требуется много, поскольку Марина Кохал сделала все, чтобы затруднить работу экспертам», — отметил правозащитник.

Как сообщал 5-tv.ru, Картрайта предположительно отравили сильнодействующим медицинским препаратом, который не оставляет следов в организме. Такими свойствами, в частности, обладает аналог инсулина — средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Как раз его искала в интернете жена Картрайта незадолго до его гибели. Правоохранители узнали об этом, изучив данные компьютера и смартфона девушки. Любопытно, что ни Кохал, ни ее близкие не страдают сахарным диабетом. Не нуждался в подобном лекарстве и рэпер.

«По моей информации, у него не было заболевания, которое требует применение инсулина. Более того, по сведениям от его близких, друзей, знакомых, он был здоров и никогда на свое самочувствие не жаловался», — отметил Кобит.

Как добавляет портал 78.ru, по одной из версий, супруга могла искать сильнодействующий препарат не для убийства, а для спасения музыканта, чтобы помочь ему при передозировке наркотиков. Эта версия пока не находит подтверждения.

Ранее адвокат матери Картрайта заявлял, что действия Марины Кохал носили спланированный характер и характеризовали ее как «хладнокровную убийцу», которая пыталась скрыть следы преступления. По словам вдовы, она решилась на расчленение тела супруга, чтобы утаить информации о его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от запаха.

«Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело. Версия стороны защиты о том, что его смерть наступила от употребления запрещенных препаратов — нелепая и абсурдная. Свидетели, с которыми мне удалось пообщаться, утверждают, что он не употреблял ни наркотические, ни психотропные вещества. Поэтому в дальнейшем в рамках экспертизы это подтвердится», — сказал Кобит.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ирина Скурту пожаловалась на незаконные действия по отношению к вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта.

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