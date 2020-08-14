Судмедэксперты: рэпера Энди Картрайта перед расчленением могли отравить

Смерть рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) могла наступить в результате преднамеренного отравления. К такому выводу пришли судмедэксперты, сообщают «Невские Новости».

Эта версия стала основной после изучения правоохранителями жесткого диска компьютера и смартфона вдовы музыканта Марины Кохал. Как выяснилось, незадолго до трагедии супруга искала в интернете, где можно приобрести сильнодействующее средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Хотя, ни она, ни ее близкие не страдают таким недугом.

Как отмечают эксперты, при передозировке этим веществом человек может впасть в так называемую гипогликемическую кому. Без оказания ему медицинской помощи смерть наступает через несколько минут. Для людей, не страдающих диабетом, препарат в особенности опасен. Следы его введения трудно обнаружить, поскольку вещество быстро расщепляется в организме.

Кохал утверждала, что ее муж скончавшимся от передозировки наркотиков. Но следы запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. По словам вдовы, она решилась на расчленение тела супруга, чтобы скрыть факт смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от запаха. При этом желудка мужчины среди найденных останков не оказалось. Свою вину в убийстве женщина не признает.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Марины Кохал рассказала об ужасах ее «тайного» допроса.