В Петербурге продолжается расследование убийства Александра Юшко, который более известен как рэпер Энди Картрайт. Тело 31-летнего музыканта было найдено в петербургской квартире, расфасованное по пакетам. Адвокат матери погибшего артиста Антон Кобит в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, что думает его доверительница о произошедшем. В частности мать Картрайта убеждена, что ее сын был убит и тому есть очевидные подтверждения.

«Если она хотела, чтобы он без вести пропал, для чего она тогда отрезала кончики пальцев? Это было для того, чтобы скрыть следы преступления, чтобы в последующем он не был опознан. Мнение моего доверителя, что здесь действительно было убийство. Вместе с тем, в рамках адвокатского расследования, я пришел к субъективному мнению, что версия стороны защиты Марины Кохал является не состоятельной. Более абсурдную и нелепую версию, по моему мнению, придумать сложно. В частности, я прошу общественность обратить внимание на следующее обстоятельство: во-первых, Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело», — заметил Антон Кобит.

Он также указал на еще один момент, что во время проведения расследования, не было найдено свидетельств, о том, что Картрайт употреблял наркотики. При том, что Марина Кохал изначально заявляла, что ее муж скончался из-за передозировки.

«Версия стороны защиты о том, что его смерть наступила от употребления запрещенных препаратов — она нелепая и абсурдная. Версия была придумана наспех. Обстоятельства, в том числе свидетели, с которыми мне удалось пообщаться, свидетельствуют о том, что он не употреблял ни наркотические, ни психотропные вещества. Поэтому в дальнейшем в рамках экспертизы это подтвердится. Я прошу обратить внимание общественность на то, что все действия Марины Кохал характеризуют ее не как любящую скорбящую вдову, а как хладнокровную убийцу», — заявил адвокат.

Хладнокровность действий обвиняемой, по мнению Антона Кобита, выражается также и в том, что в перерывах между распилом тела своего мужа Кохал писала на его странице в Instagram.

«Стоит обратить внимание на тот факт, что в перерывах между расчленением Марина Кохал вела блог от имени погибшего. И вместе с тем она не давала изначально показания и попросила позвонить адвоката в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем. Ее действия свидетельствуют о том, что они были расчетливы и хладнокровны. Предпринимали все попытки скрыть следы преступления. Что-то пошло не так и поэтому они обратились в правоохранительные органы», — считает правозащитник.

Адвокат призывает Марину Кохал и ее мать подумать и дать правдивые показания, как происходило все на самом деле. Он убежден, что истина по делу все равно будет установлена, и виновные понесут наказание.

«Я хочу отметить, что действия Марины Кохал, они носили спланированный характер. Мы это дело так не оставим. Мы будем добиваться справедливости по данному уголовному делу. Если они сейчас не дадут правдивые показания, в последующем будет поздно», — заявил Кобит.

В заключение он рассказал, что в ближайшее время в Петербург из Украины приедет мать погибшего Картрайта. Сторона защиты будет настаивать на том, чтобы ребенок остался с матерью Энди Картрайта.

«Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении. Мама потерпевшего не имеет никаких имущественных требований. Она хочет только одного, чтобы истина по делу была установлена, а виновные понесли наказание», — сказала адвокат.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 30 июля. Жена рэпера заявила, что ее муж скончался от сердечного приступа после передозировки наркотиков. Она же, желая оставить о нем светлую память, решила расчленить его тело. Изначально его супруга Марина Кохал проходила в качестве свидетеля. Однако, после ее статус изменился на «обвиняемую». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мотив преступления выясняется. Способ убийства пока также не установлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Марины Кохал настаивает на невиновности своей подзащитной и говорит, что та не признает вину. Более того, Ирина Скурту убеждена, что дело не дойдет до суда.