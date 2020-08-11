«Ей угрожали!» — адвокат вдовы Картрайта пожаловалась на «серьезное давление»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 12

Юрист рассказала, кто и как заставляет Марину Кохал признать вину в убийстве рэпера.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Адвокат вдовы расчлененного рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Марины Кохал сообщила о «серьезном давлении» на подзащитную, обвиняемую в убийстве музыканта. В комментарии 5-tv.ru юрист Ирина Скурта заявила, что следственные органы вынуждают ее признаться в том, чего не совершала.

«Мы с Мариной полдня просидели, ни на какие вопросы сегодня она отвечать не стала. Состояние у нее не очень хорошее. <…> К ней приходили, без адвокатов, зачем-то следователь и оперативный сотрудник. В общем-то я даже не буду цитатами приводить, что ей говорили и чем угрожали. Мы по этому поводу будем подавать жалобу во все инстанции, как положено по закону», — пояснила Ирина Скурта.

По словам адвоката, из-за столь сильного давления Кохал не в силах обсуждать какие-либо вопросы касательно произошедшего. Единственное, что ее волнует — здоровье собственного ребенка, мамы, а также родственников трагически скончавшегося рэпера.

«Все остальное без ответа, потому что мы работали полдня в плане вот этой вот ситуации очень некрасивой, очень нехорошей», — подытожила юрист.

31 июля 2020 года Следственный комитет предъявил 36-летней Марине Кохал обвинение в убийстве собственного супруга — рэпера Энди Картрайта. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. По словам женщины, он умер от передозировки наркотиками. По версии следствия, чтобы скрыть якобы бесславную смерть супруга, Кохал решила расчленить его тело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Кохал показала место, где расчленяла собственного мужа. 

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