Слишком роскошная: Меган Маркл желала «красиво покинуть» королевскую семью
В течение последней недели перед их с Гарри отъездом герцогиня одевалась и выглядела особенно изысканно.
Фото: www.globallookpress.com /Pool
Сотрудники газет, работающие по светской хронике, Омид Скоби и Каролин Дюран написали книгу о жизни герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы». В ней они проанализировали внешность Меган и усмотрели в ее поведении желание покинуть королевскую семью «красиво», сообщает The Sun.
Хроникеры передали слова визажиста и близкого друга герцогини Дэниеля Мартина, который заявил, что в течение последней недели перед их с Гарри отъездом Меган старалась «выглядеть на ура».
На последних выходах в свет герцогиня появлялась в изысканных нарядах и аксессуарах, подобранных с особым вниманием. Например, на церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards Меган Маркл надела ярко-голубое платье бренда Victoria Beckham, волосы убрала в высокий гладкий хвост и дополнила образ сумочкой изумрудного цвета с ручкой, инкрустированной камнями.
Одним из заключительных ярких нарядов в Великобритании стало роскошное красное платье в пол от Safiyaa Kalika, в котором герцогиня посетила музыкальное мероприятие Mountbatten Festival.
Изысканность образов объяснили желанием остаться роскошно выглядеть перед отъездом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии.
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