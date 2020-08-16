Слишком роскошная: Меган Маркл желала «красиво покинуть» королевскую семью

Сотрудники газет, работающие по светской хронике, Омид Скоби и Каролин Дюран написали книгу о жизни герцога и герцогини Сассекских «В поисках свободы». В ней они проанализировали внешность Меган и усмотрели в ее поведении желание покинуть королевскую семью «красиво», сообщает The Sun.

Хроникеры передали слова визажиста и близкого друга герцогини Дэниеля Мартина, который заявил, что в течение последней недели перед их с Гарри отъездом Меган старалась «выглядеть на ура».

На последних выходах в свет герцогиня появлялась в изысканных нарядах и аксессуарах, подобранных с особым вниманием. Например, на церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards Меган Маркл надела ярко-голубое платье бренда Victoria Beckham, волосы убрала в высокий гладкий хвост и дополнила образ сумочкой изумрудного цвета с ручкой, инкрустированной камнями.

Одним из заключительных ярких нарядов в Великобритании стало роскошное красное платье в пол от Safiyaa Kalika, в котором герцогиня посетила музыкальное мероприятие Mountbatten Festival.

Изысканность образов объяснили желанием остаться роскошно выглядеть перед отъездом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии.