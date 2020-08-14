Скончался британский гитарист Джулиан Брим

|
Валентин Черников
27

Один из лучших в мире представителей классического стиля и четырехкратный обладатель «Грэмми» умер на 88 году жизни.

Скончался британский гитарист Джулиан Брим

Фото: Wikipedia.org /S. Hurok

Британский гитарист и лютнист Джулиан Брим скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Guardian со слов коллег музыканта. Причина смерти не уточняется.

Игре на гитаре, а заодно на фортепиано его с детства учил отец. При этом мальчик развивал навыки самостоятельно и в 13 лет дал первый концерт с родителем. Талант юноши помог ему поступить в Королевский колледже музыки, где он обучался по классу фортепиано и виолончели. С конца 40-х параллельно с гитарой Брим стал осваивать ренессансную лютню и вскоре выдвинулся в число ведущих исполнителей на этом инструменте. В 1950-х Джулиан уже давал концерты по Европе. В 1959-м основал ансамбль Julian Bream Consort, исполнявший старинную музыку.

Брим выступал со многими именитыми музыкантами классического стиля. Для него писали свои произведения писали такие композиторы, как Бенджамин Бриттен, Малкольм Арнолд, Майкл Типпетт и Ханс Вернер Хенце. За альбом, записанный вместе с гитаристом Джоном Уильямсом, музыкант получил одну из четырех статуэток «Грэмми». Всего он номинировался на престижную премию 20 раз.

В 2002 году Брим «ушел на пенсию», но заявил при этом, что значительно вырос как музыкант за последние десять лет. Гитарист продолжал совершенствовать стиль игры до последних мгновений жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге почтят память Цоя в 30-ю годовщину со дня его гибели.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:59
Опубликованы доходы Путина и Мишустина за прошлые годы
21:42
Джордж Сорос раскрыл секрет собственного успеха
21:30
Дочь Галкина и Пугачевой устроила домашний показ мод в одежде от Юдашкиной
21:19
Скончался британский гитарист Джулиан Брим
21:05
«У нее были большие планы»: Корнелюк поделился воспоминаниями о Легкоступовой
20:48
Утром — тело, вечером — взрыв. Очевидцы разошлись в показаниях о ЧП в Петербурге

Сейчас читают

«Его нужно посадить» — подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти
Умерла певица Валентина Легкоступова: путь к успеху, главные хиты, личная жизнь
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок