Скончался британский гитарист Джулиан Брим

Британский гитарист и лютнист Джулиан Брим скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Guardian со слов коллег музыканта. Причина смерти не уточняется.

Игре на гитаре, а заодно на фортепиано его с детства учил отец. При этом мальчик развивал навыки самостоятельно и в 13 лет дал первый концерт с родителем. Талант юноши помог ему поступить в Королевский колледже музыки, где он обучался по классу фортепиано и виолончели. С конца 40-х параллельно с гитарой Брим стал осваивать ренессансную лютню и вскоре выдвинулся в число ведущих исполнителей на этом инструменте. В 1950-х Джулиан уже давал концерты по Европе. В 1959-м основал ансамбль Julian Bream Consort, исполнявший старинную музыку.

Брим выступал со многими именитыми музыкантами классического стиля. Для него писали свои произведения писали такие композиторы, как Бенджамин Бриттен, Малкольм Арнолд, Майкл Типпетт и Ханс Вернер Хенце. За альбом, записанный вместе с гитаристом Джоном Уильямсом, музыкант получил одну из четырех статуэток «Грэмми». Всего он номинировался на престижную премию 20 раз.

В 2002 году Брим «ушел на пенсию», но заявил при этом, что значительно вырос как музыкант за последние десять лет. Гитарист продолжал совершенствовать стиль игры до последних мгновений жизни.

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