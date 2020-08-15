Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлен

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Татьяна Меркер
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Ограничительная мера, введенная в целях борьбы с коронавирусом, будет снята первого января 2021 года.

Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлен

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Министр просвещения Сергей Кравцов в прямом эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что проведение массовых мероприятий в школах прордлено до начала следующего года.

«До первого января не будет массовых мероприятий. Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», – заявил Кравцов.

Решение о проведении линеек первого сентября было возложено на каждый регион в отдельности. Местные власти должны будут принять его, исходя из эпидемиологической ситуации в субъекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут учиться дети в школах с 1 сентября.

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