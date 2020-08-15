«Горячие штучки»: сестра Нюши показала «знойных» коллег-синхронисток на пляже
Мария Шурочкина выложила в сеть совместный снимок с партнершами по сборной команде.
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Фото, видео: Instagram @mashuniashura
Одиннадцатикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram показала подписчикам коллег по сборной команде РФ на пляже. На совместном снимке Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Михаела Каланча, Влада Чигирева и сестра певицы Нюши, позируют на песке в купальниках.
Развернувшись к камере вполоборота, полуобнаженные девушки демонстрируют идеальные фигуры.
«Заряжайтесь», — коротко озаглавила публикацию Мария Шурочкина.
Подписчики российской синхронистки от увиденного пришли практически в «щенячий» восторг. Многие пользователи отметили женственность и безумную привлекательность наших спортсменок. В частности, отдельное восхищение юзеров вызвали «пятые точки» пловчих.
«Ух, какие ж… женственные девчонки»;
«Наши любимые русалки!»
«Горячие штучки»;
«Вы наша красота и гордость, девчонки!» — комментируют подписчики Марии Шурочкиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты осудили Нюшу за обилие фотошопа.
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