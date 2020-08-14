Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова

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Алиса Маркова
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Заслуженного артиста медики госпитализировали из Пресненского районного суда, в котором должно было состояться заседание по делу о смертельном ДТП.

Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Ишемический инсульт Михаила Ефремова оказался выдумкой. По словам источника 5-tv.ru, острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было. В то же время он продолжает находиться в Боткинской больнице Москвы, и пробудет там, вероятно, все выходные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма. Сейчас жизни заслуженного артиста ничего не угрожает. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев, ссылаясь на слова врачей, настаивал, что у артиста случился именно инсульт. Однако лично его правозащитник не видел, так как его не пустили в палату к больному из-за карантина.

При этом, согласно имеющейся информации, если бы у артиста действительно случился инсульт, это, вероятно, могло бы помочь ему избежать ужесточения меры пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО, а также могло повлиять на приговор. Из-за тяжелого состояния здоровья вместо реального наказания ему могли бы дать условный срок.

Этой версии придерживается и Юрий Лоза. На своей страничке в Instagram он написал, что не верит в тяжелое заболевание Ефремова.

«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», — написал Лоза.

Музыкант отметил, скоро можно будет проверить правдивость болезни участника громкого ДТП. Инсульт значительно искажает внешность, речи и память человека.

О том, что Ефремов мог симулировать, высказался и кандидат медицинских наук, врач Роман Пиямов.

«Конечно, если мы не видим объективных данных, а лишь видео, как его выносят из зала суда, мы можем предположить, что актер мог симулировать это состояние, приложив свои навыки, чтобы затянуть следствие или судебные заседания», — заявил врач.

Медика также насторожил и отказ Ефремова пройти обследование в больнице 10 августа, когда он впервые пожаловался на плохое самочувствие.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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