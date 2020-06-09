Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП — адвокат
По словам защитника актера, допрос Ефремова пока не состоялся по техническим причинам.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: 5-tv.ru
Михаил Ефремов признал свою вину в произошедшей трагедии на Смоленской площади в Москве, пишет РИА Новости. 8 июня актер, управляя своим автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в отечественную машину «Ладу».
Защитник актера рассказал, что допрос Ефремова пока не состоялся по техническим причинам. Подробностей пока не приводится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.
После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.
- 9 июн
- «Он очень много работал»: Гаркалин прокомментировал «пьяное» ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- Прокуратура взяла на контроль расследование «пьяного» ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- «Что взять с алкоголика?!» — Родственница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
- 9 июн
- Ефремов с начала года оплатил десяток штрафов за нарушение ПДД
- 9 июн
- Он был настоящий: вдова о супруге, погибшем в страшном ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- «Мишу давно жалко»: в «Современнике» отреагировали на «пьяное» ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- «Миша, что же ты такой дурак!» — Бледанс об аварии, которую устроил Ефремов
- 9 июн
- «Мы поехали на место ДТП»: Стебунов отрицает, что находился в машине с Ефремовым
- 9 июн
- Уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью
- 9 июн
- «У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Читайте также
61%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?