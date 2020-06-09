Михаил Ефремов признал свою вину в произошедшей трагедии на Смоленской площади в Москве, пишет РИА Новости. 8 июня актер, управляя своим автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в отечественную машину «Ладу».

Защитник актера рассказал, что допрос Ефремова пока не состоялся по техническим причинам. Подробностей пока не приводится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.