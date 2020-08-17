«Меня избила тайка»: Кудрявцева рассказала о необычном опыте в Турции

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Анастасия Шадская
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Телеведущая проводит отпуск с двухлетней дочкой Машей на дорогом курорте.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей отдыхает в Турции. Селебрити на отдыхе любит не только лениво полежать у бассейна, но и «развлечения», на которые сможет отважиться не каждая женщина. О своем времяпрепровождении, сопряженном с изрядной толикой боли, телеведущая рассказала в Instagram.

В сторис Кудрявцева опубликовала несколько видео с рассказом, как ходила на тайский массаж. Результат пришелся ей по душе, хотя прозвучало ее признание страшно.

«Только что меня избила тайка, — драматично начала телеведущая. — Просто отфигачила: ходила, скакала, вертела. Круто» (Авторская лексика сохранена — Прим. ред.).

Instagram @leratv

В завершение рассказа завернутая в одно полотенце 49-летняя Кудрявцева заключила, что такой массаж только подойдет любителям ощутить немного боли.

«Всем рекомендую — мазохистам», — пошутила она.

Кудрявцева делает такой массаж не по причине безделья на отдыхе в дорогом отеле. У нее уже много лет есть межпозвоночная грыжа, которая причиняет ей серьезную боль. Порой телеведущей бывает даже больно ходить, особенно если это обязательные для ее работы высокие каблуки, пишет «7 дней».

5-tv.ru писал, что дочь Леры Кудрявцевой любит экстремальные развлечения.

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