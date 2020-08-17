В Совфеде высказались о выходном для родителей первоклассников

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Софья Зуева
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Чиновник рассказал о негативных последствиях дополнительного выходного, который предложили выделять родителям, чтобы отвести ребенка в первый класс.

В Совфеде высказались о выходном для родителей первоклассников

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Grebnev

В Совете Федерации по социальной политике считают, что дополнительный оплачиваемый выходной станет большой нагрузкой для регионов. В первую очередь, с финансовой точки зрения, сообщает RT.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, предложение сделать первое сентября выходным для родителей первоклашек требует дополнительного изучения.

«С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли первого сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник. Но вопросы бюджетирования требуют отдельного рассмотрения», - заключил Рязанский.

При этом он отметил, что на рабочих местах, как правило, с пониманием относятся к ситуации, когда сотруднику нужно отвести детей в школу. Большинство отпускают на торжественную линейку на несколько часов и не оформляют такие пропуски официально.

Идею предоставить родителям детей, впервые идущих в школу, дополнительный выходной 1 сентября выдвинула глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Соответствующее предложение чиновница направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Ранее 5-tv сообщал, что в России предложили сделать первое сентября выходным для родителей первоклассников.

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