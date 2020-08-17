В сети продолжают активно обсуждать информацию, что актриса Александра Захарова страдает от тяжелой алкогольной зависимости. Одно за другим появляются опровержения. Наконец к стороне защитников дочери Марка Захарова присоединился и директор «Ленкома» Марк Варшавер, пишет Teleprogramma.pro.

«Для меня это шок, — эмоционально отреагировал на вопросы Варшавер. — Я ни разу не видел, чтобы Александра Захарова и рюмку в рот брала».

Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Руководитель театра рассказал, что знает Захарову сорок лет, но никогда не видел ее с алкоголем в руках, так что обвинения в пьянстве для него просто нонсенс. Также он поделился, что и отец ее никогда горячительными напитками не злоупотреблял.

«Мы — непьющий театр», — заключил он.

Варшавера многие считают серым кардиналом в деле о якобы зависимости актрисы Александры Захаровой. Например, актриса Людмила Поргина без особой нежности говорила о смене руководства в театре, где служит, и намекала, что кому-то выгодно очернить репутацию Захаровой.

Ранее Захарова отказалась давать комментарии о причинах происходящего, но выдала, что знает виновника. Некоторые полагали, что речь именно о директоре «Ленкома». Сам же Варшавер твердо заявил, что не имеет представления, кто за всем этим стоит.

«Если она знает, то почему же не скажет? — искренне удивился Варшавер. — Я даже не представляю, кому это может быть выгодно».

Директор «Ленкома» призвал прекратить слухи, а Александру Захарову — рассказать все, но только при наличии конкретных доказательства, чтобы не опорочить невинного человека.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении актера Ивана Агапова о ситуации с Александрой Захаровой.