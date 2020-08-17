«Для меня — это шок»: директор «Ленкома» прокомментировал слухи о зависимости Захаровой
Марк Варшавер высказался о предполагаемой зависимости дочери своего предшественника.
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
В сети продолжают активно обсуждать информацию, что актриса Александра Захарова страдает от тяжелой алкогольной зависимости. Одно за другим появляются опровержения. Наконец к стороне защитников дочери Марка Захарова присоединился и директор «Ленкома» Марк Варшавер, пишет Teleprogramma.pro.
«Для меня это шок, — эмоционально отреагировал на вопросы Варшавер. — Я ни разу не видел, чтобы Александра Захарова и рюмку в рот брала».
Руководитель театра рассказал, что знает Захарову сорок лет, но никогда не видел ее с алкоголем в руках, так что обвинения в пьянстве для него просто нонсенс. Также он поделился, что и отец ее никогда горячительными напитками не злоупотреблял.
«Мы — непьющий театр», — заключил он.
Варшавера многие считают серым кардиналом в деле о якобы зависимости актрисы Александры Захаровой. Например, актриса Людмила Поргина без особой нежности говорила о смене руководства в театре, где служит, и намекала, что кому-то выгодно очернить репутацию Захаровой.
Ранее Захарова отказалась давать комментарии о причинах происходящего, но выдала, что знает виновника. Некоторые полагали, что речь именно о директоре «Ленкома». Сам же Варшавер твердо заявил, что не имеет представления, кто за всем этим стоит.
«Если она знает, то почему же не скажет? — искренне удивился Варшавер. — Я даже не представляю, кому это может быть выгодно».
Директор «Ленкома» призвал прекратить слухи, а Александру Захарову — рассказать все, но только при наличии конкретных доказательства, чтобы не опорочить невинного человека.
Ранее 5-tv.ru писал о мнении актера Ивана Агапова о ситуации с Александрой Захаровой.
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