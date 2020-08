Видео: Мотогонщики чудом уцелели, слетев с трассы на скорости 300 км/ч

Два гонщика попали в страшную аварию во время Гран-При Австрии по мотогонкам Moto GP-2020. Итальянец Франко Морбиделли на скорости 300 километров в час наехал на колесо француза Иоганна Зарко, пишет Independent.

На кадрах видно, что обоих гонщиков буквально вышвырнуло на гравий прилегающей зоны, однако их мотоциклы продолжили крутиться на трассе даже после того, как потеряли седоков. Неуправляемые транспортные средства едва не задели других участников заезда.

Сами мотогонщики серьезно не пострадали и отделались лишь множественными ушибами. При этом Зарко сам поднялся на ноги после аварии. Вместе с тем мотоциклы спортсменов были практически полностью уничтожены.

Absolutely terrifying!!! 😱



Here was the view @ValeYellow46 had of the Turn 3 accident! 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/oi770bBfgI