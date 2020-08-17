Видео: Мотогонщики чудом уцелели, слетев с трассы на скорости 300 км/ч

Два гонщика попали в страшную аварию во время Гран-При Австрии по мотогонкам Moto GP-2020. Итальянец Франко Морбиделли на скорости 300 километров в час наехал на колесо француза Иоганна Зарко, пишет Independent.

На кадрах видно, что обоих гонщиков буквально вышвырнуло на гравий прилегающей зоны, однако их мотоциклы продолжили крутиться на трассе даже после того, как потеряли седоков. Неуправляемые транспортные средства едва не задели других участников заезда.

Сами мотогонщики серьезно не пострадали и отделались лишь множественными ушибами. При этом Зарко сам поднялся на ноги после аварии. Вместе с тем мотоциклы спортсменов были практически полностью уничтожены.

По словам Зарко, они с Морбиделли «испытали сильный страх» и очень сильно сожалеют о случившемся.

«Это был гоночный инцидент, который трудно избежать на такой скорости. Более того, наши мотоциклы никого не задели, так что сегодня нам очень повезло», — сказал он.

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