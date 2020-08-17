Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России

Объем первой партии вакцины от коронавируса в России превысил 15 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе АФК «Система». Препарат производится на входящем в корпорацию фармзаводе «Биннофарм» по заказу центра Гамалеи.

«На фармацевтическом заводе „Биннофарм“, входящем в Группу АФК „Система“, 14 августа 2020 года произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 500 доз», — цитирует заявление ФАН.

В то же время, западные страны пытаются переманить российских ученых, которые создали вакцину от коронавируса. Об этом заявило руководство исследовательского центра имени Гамалеи.

Там отметили, что нынешнему составу ученых сейчас позавидовал бы любой американский или европейский университет. Ранее стало известно, что распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Поставки препарата в регионы будет контролировать Минздрав. Это позволит избежать дефицита. Как заявили в центре имени Гамалеи, массовая вакцинация в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество препарата и вакцина пройдет третий пострегистрационный этап исследования.

В нем примут участие около тридцати тысяч москвичей. И сегодня же стало известно, что ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса приступили ученые в новосибирском «Векторе».