Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России

Эфирная новость 26

О производстве первой партии заявил Минздрав РФ в конце прошлой недели.

Фото, видео: Globallookpress / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Объем первой партии вакцины от коронавируса в России превысил 15 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе АФК «Система». Препарат производится на входящем в корпорацию фармзаводе «Биннофарм» по заказу центра Гамалеи.

«На фармацевтическом заводе „Биннофарм“, входящем в Группу АФК „Система“, 14 августа 2020 года произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 500 доз», — цитирует заявление ФАН.

В то же время, западные страны пытаются переманить российских ученых, которые создали вакцину от коронавируса. Об этом заявило руководство исследовательского центра имени Гамалеи.

Там отметили, что нынешнему составу ученых сейчас позавидовал бы любой американский или европейский университет. Ранее стало известно, что распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Поставки препарата в регионы будет контролировать Минздрав. Это позволит избежать дефицита. Как заявили в центре имени Гамалеи, массовая вакцинация в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество препарата и вакцина пройдет третий пострегистрационный этап исследования.

В нем примут участие около тридцати тысяч москвичей. И сегодня же стало известно, что ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса приступили ученые в новосибирском «Векторе».

Тема:
Вакцина от COVID-19
17 авг
У россиян появится возможность прививать своих животных от COVID-19
17 авг
Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 стартовал в новосибирском «Векторе»
16 авг
Власти проконтролируют распределение поставок вакцины от коронавируса
15 авг
В России запустили производство вакцины от коронавируса
15 авг
Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса
14 авг
Президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19
14 авг
Жители порядка 200 стран заинтересованы в российской вакцине против COVID
13 авг
В Минздраве оценили безопасность российской вакцины против COVID-19
13 авг
Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19
12 авг
Германия назвала условия для покупки российской вакцины «Спутник V»

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
18:53
Из чего состоит идеальное моющее средство и как понять, что оно работает?
18:42
«Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
18:41
В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов
18:31
ТОП-7 самых ярких цитат Александра Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ
18:30
Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России

Сейчас читают

Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок