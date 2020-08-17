Сын Тодоренко и Топалова научился говорить «волшебные» слова — видео

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Светлана Александрова
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Забавный ролик, на котором маленький Миша просит у мамы печеньку, телеведущая выложила в своем аккаунте в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко с гордостью поделилась с подписчиками новостями о достижениях своего маленького сына. Михаилу уже год и восемь месяцев, и он начинает говорить, выдавая, по признанию мамы, «каждый день новые перлы». На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видео, на котором мальчик говорит «пожалуйста» и «спасибо».

«Я не могу нарадоваться и очень хочу поделиться с вами этим счастьем. Медвежонок уже говорит волшебные слова. Чего не сделаешь за печенье!» — подписала ролик Тодоренко.

Подписчиков увиденное привело в восторг, многие из них удивляются смышлености малыша и делятся собственным забавным опытом воспитания детишек.

«Дальше больше! Моя пятилетняя дочь предложила мне „взять в банке чужие деньги“, чтобы купить ей игрушку».

«В четыре с половиной „перлы“ все четче, и вот мой детектор лжи идет по улице и с энтузиазмом рассказывает каждому прохожему всю нашу подноготную. И молчит про печеньку».

«Скоро будет петь».

«Дальше — только интереснее! Записывайте за ним! Потом такой кайф перечитывать» — пишут комментаторы.

Instagram @reginatodorenko

Как сообщалось ранее, сына Регина Тодоренко родила в браке с певцом, бывшим участником группы Smаsh Владом Топаловым. Недавно 5-tv.ru публиковал видео, на котором звездные папа и мама поют дуэтом, поздравляя с важной датой своего «медвежонка», которому стукнула «полторуха».

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