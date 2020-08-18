Ливень превратился в потоп: в Благовещенске объявлен режим ЧС — видео

Эфирная новость 70

Жителей некоторых поселков, наиболее пострадавших от природного катаклизма, готовят к эвакуации.

Фото, видео: Instagram @blag_dtp; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных ливней затопленными оказались несколько районов города.

По приблизительным оценкам, за сутки в регионе выпало более месячной нормы осадков. Для пострадавших от наводнения людей открыты пункты временного размещения.

Без электричества остались 55 многоквартирных домов, затоплены десятки социальных объектов, в том числе детские сады и школы.

В пригородном поселке Новый размыло дорогу, жителей готовят к эвакуации. По оценкам синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится и ливни могут усилиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Маврикии объявили режим ЧС из-за расколовшегося надвое танкера.

Тема:
Погода
16 авг
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
14 авг
Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети
14 авг
Когда в Москву вернется теплое лето? — прогноз метеоролога
12 авг
Немного тепла, и здравствуй, осень! Синоптики сделали прогноз на август
12 авг
Когда в Центральную Россию вернется тепло?
11 авг
Несколько районов Подмосковья ушли под воду после сильного ливня
11 авг
Видео: Десятки жителей Китая едва не стали жертвами мощнейшего торнадо
10 авг
Эпичные видео: Москву затопили сильнейшие ливни
10 авг
Мощное наводнение накрыло Грецию — видео
10 авг
Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
РГО в честь юбилея покажет уникальные экспонаты из первых экспедиций — видео
7:02
Исполнитель хита Mrazish Азис стал брутальным мужчиной — фото
6:54
Самую высокую температуру на Земле зафиксировали в Долине смерти
6:44
Маршрутку разорвало на части после столкновения с трактором под Псковом — видео
6:38
«Могу убить»: Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни
6:32
Стало известно, сколько еще российских детей планируют вывести из Сирии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок