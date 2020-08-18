В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных ливней затопленными оказались несколько районов города.

По приблизительным оценкам, за сутки в регионе выпало более месячной нормы осадков. Для пострадавших от наводнения людей открыты пункты временного размещения.

Без электричества остались 55 многоквартирных домов, затоплены десятки социальных объектов, в том числе детские сады и школы.

В пригородном поселке Новый размыло дорогу, жителей готовят к эвакуации. По оценкам синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится и ливни могут усилиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Маврикии объявили режим ЧС из-за расколовшегося надвое танкера.