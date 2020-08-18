Ливень превратился в потоп: в Благовещенске объявлен режим ЧС — видео
Жителей некоторых поселков, наиболее пострадавших от природного катаклизма, готовят к эвакуации.
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Фото, видео: Instagram @blag_dtp; 5-tv.ru
В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных ливней затопленными оказались несколько районов города.
По приблизительным оценкам, за сутки в регионе выпало более месячной нормы осадков. Для пострадавших от наводнения людей открыты пункты временного размещения.
Без электричества остались 55 многоквартирных домов, затоплены десятки социальных объектов, в том числе детские сады и школы.
В пригородном поселке Новый размыло дорогу, жителей готовят к эвакуации. По оценкам синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится и ливни могут усилиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Маврикии объявили режим ЧС из-за расколовшегося надвое танкера.
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