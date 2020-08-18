Совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым?

Медицинский эксперт рассказала о совокупности факторов, которые привели к гибели пострадавшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.

Специалист в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявила, что водитель-курьер скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.

Эксперт отметила, что врачи скорой помощи оказывали все необходимые пострадавшему мероприятия на месте ДТП и по пути в больницу. Медики вводили Сергею Захарову ряд необходимых лекарственных препаратов и делали искусственную вентиляцию легких.

Несмотря на это, по словам специалиста, пострадавший водитель-курьер практически не имел шансов остаться в живых.

«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым.