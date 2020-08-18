Совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым?
По словам эксперта, врачи скорой помощи оказывали водителю-курьеру экстренные мероприятия на месте аварии и по пути в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Медицинский эксперт рассказала о совокупности факторов, которые привели к гибели пострадавшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
Специалист в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявила, что водитель-курьер скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии.
Эксперт отметила, что врачи скорой помощи оказывали все необходимые пострадавшему мероприятия на месте ДТП и по пути в больницу. Медики вводили Сергею Захарову ряд необходимых лекарственных препаратов и делали искусственную вентиляцию легких.
Несмотря на это, по словам специалиста, пострадавший водитель-курьер практически не имел шансов остаться в живых.
«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался», — заключила эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым.
- 18 авг
- Каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым? Ответ эксперта
- 17 авг
- Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
- 17 авг
- Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность
- 17 авг
- «В квартире у окна»: друг Михаила Ефремова рассказал о «прогулках» актера
- 17 авг
- Адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера
- 16 авг
- Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт
- 16 авг
- Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа
- 16 авг
- «Он ничего не понимал»: Адвокат Ефремова о признании актером вины на допросе
- 15 авг
- Врач объяснил, почему Ефремова быстро выписали из больницы
- 15 авг
- Врач Ефремова испытывал препарат от коронавируса на актере
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?