Каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым? Ответ эксперта

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Василий Заика
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В Пресненском суде Москвы идет очередное заседание в рамках рассмотрения по существу дела о смертельной аварии на Смоленской площади.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Пострадавший в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова водитель-курьер Сергей Захаров практически не имел шансов выжить. Соответствующее заявление в Пресненском суде Москвы сделала медицинский эксперт.

«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался», — отметила специалист.

Эксперт добавила, что Сергей Захаров в момент удара был пристегнут ремнем безопасности. Именно по этой причине он не получил тяжелых травм лица и перелома позвоночника. При этом, сила удара была чрезмерно велика, чтоб позволить пострадавшему остаться без повреждений.

Для объяснения суду характера повреждений специалист использовала куклу «Барби». На ней эксперт наглядно показала, как страдают конечности при авариях. Отмечается, что Сергея Захарова в момент ДТП подбросило вверх и вперед, что привело к перелому ребер.

Помимо прочего, эксперт в суде опровергла версию адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о травмах Сергея Захарова, которые он мог получить якобы из-за действий очевидцев ДТП.

Специалист подчеркнула, что свидетели произошедшего, когда ставили автомобиль пострадавшего на колеса, не могли причинить ему травм. Более того, очевидцы помогли Сергею Захарову в тот момент получить более естественное положение.

«Переворот автомобиля может привести к негативным последствиям или смерти водителя, если у него после ДТП был сломан позвоночник в шейном отделе. Мы знаем, что у погибшего не было такой травмы. Что касается очевидцев, перевернувших автомобиль, воздействие отрицательное они не могли оказать, они оказали положительное влияние, человек принял более естественное положение», — рассказала эксперт.

Специалист обратила внимание суда, что медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчину. Алкоголя в крови пострадавшего обнаружено не было. Были выявлены следы лекарственных препаратов, которые вводились во время реанимационных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста.

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