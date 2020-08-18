«Готовы два варианта»: адвокат семьи Захарова о гражданских исках к Ефремову

|
Василий Заика
75

Александр Добровинский отметил, что процесс по делу о «пьяном» ДТП на Смоленской площади «идет совершенно замечательно».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова намерен огласить суть гражданского иска потерпевших к актеру. По словам Александра Добровинского, у него готовы два непохожих друг на друга варианта требований. Представитель потерпевших заявит суду один из них в зависимости от реакции заслуженного артиста РФ.

«Я буду оглашать столь долгожданный журналистами гражданский иск. У меня готовы два варианта. Они различаются и довольно сильно друг от друга. Я хочу задать вопрос господину Ефремову и в зависимости от того, что я услышу, я тут же выберу первый или второй вариант», — заявил Александр Добровинский.

Адвокат семьи Сергея Захарова добавил, что в процессе по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади все «идет совершенно замечательно». Александр Добровинский отметил, что до сих пор ждет и продолжает ждать «сенсации», которая была обещана стороной защиты обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
18 авг
Добровинский предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль
18 авг
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера
18 авг
Совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым?
18 авг
Каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым? Ответ эксперта
17 авг
Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
17 авг
Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность
17 авг
«В квартире у окна»: друг Михаила Ефремова рассказал о «прогулках» актера
17 авг
Адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера
16 авг
Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт
16 авг
Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Добровинский предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль
16:28
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
16:24
«Он ее спаивал» — Дана Борисова о муже Валентины Легкоступовой
16:14
В ВОЗ заявили о значительном омоложении коронавируса
16:13
Бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти» — видео
16:00
Блогер Тарасов прокомментировал обвинения в оставление в опасности пострадавшего сотрудника ДПС

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок