«Готовы два варианта»: адвокат семьи Захарова о гражданских исках к Ефремову

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова намерен огласить суть гражданского иска потерпевших к актеру. По словам Александра Добровинского, у него готовы два непохожих друг на друга варианта требований. Представитель потерпевших заявит суду один из них в зависимости от реакции заслуженного артиста РФ.

«Я буду оглашать столь долгожданный журналистами гражданский иск. У меня готовы два варианта. Они различаются и довольно сильно друг от друга. Я хочу задать вопрос господину Ефремову и в зависимости от того, что я услышу, я тут же выберу первый или второй вариант», — заявил Александр Добровинский.

Адвокат семьи Сергея Захарова добавил, что в процессе по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади все «идет совершенно замечательно». Александр Добровинский отметил, что до сих пор ждет и продолжает ждать «сенсации», которая была обещана стороной защиты обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера.