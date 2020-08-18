«Готовы два варианта»: адвокат семьи Захарова о гражданских исках к Ефремову
Александр Добровинский отметил, что процесс по делу о «пьяном» ДТП на Смоленской площади «идет совершенно замечательно».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова намерен огласить суть гражданского иска потерпевших к актеру. По словам Александра Добровинского, у него готовы два непохожих друг на друга варианта требований. Представитель потерпевших заявит суду один из них в зависимости от реакции заслуженного артиста РФ.
«Я буду оглашать столь долгожданный журналистами гражданский иск. У меня готовы два варианта. Они различаются и довольно сильно друг от друга. Я хочу задать вопрос господину Ефремову и в зависимости от того, что я услышу, я тут же выберу первый или второй вариант», — заявил Александр Добровинский.
Адвокат семьи Сергея Захарова добавил, что в процессе по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади все «идет совершенно замечательно». Александр Добровинский отметил, что до сих пор ждет и продолжает ждать «сенсации», которая была обещана стороной защиты обвиняемого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера.
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