Дочь Миллы Йовович невероятно похожа на звездную маму — фото

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Анастасия Шадская
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Эвер Габо Андерсон в этом году будет 13 лет.

Дочь Миллы Йовович невероятно похожа на звездную маму — фото

Фото: Globallookpress / g90

Дизайнер Джереми Скотт выложил в своем блоге в Instagram новое фото со старшей дочерью Миллы Йовович. В очередной раз фанаты актрисы были потрясены, как похожи звездная мать со своим ребенком.

На фото Эвер позирует в стильном платье и сапогах на шнуровке с высоким каблуком. Автор фото — крестный отец девочки, Крис Бреннер — близкий друг всего семейства Йовович-Андерсон. А макияж и прическу 12-летней модели сделала сама Милла.

 
 
 
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ACTRESS @evergaboanderson WEARING @moschino 📷 @chrissbrenner HAIR & MAKEUP @millajovovich 💙

Публикация от  Jeremy Scott (@itsjeremyscott)

Поклонники актрисы пришли в восторг от фото и оставили массу комментариев на тему сходства матери и дочери, красоты девочки и эстетика выстроенного кадра.

«Это просто великолепно!»;

«Красавица»;

«Копия мамы»;

«Словно смотрю на ее маму… но блондинку», — написали они.

Девочка — старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. В семье растет еще две дочки — Дашиэл и малышка Оушен, родившаяся всего несколько месяцев назад. В последнее время Эвер Габо все чаще принимает участие в фотосессиях — как с матерью, так и одна. Многие убеждены, что ее ждет прекрасная карьера в модельном бизнесе. Как раз с этого и начинала сама Милла, появившись на своей первой обложке в возрасте девяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочка Миллы Йовович отлично говорит по-русски.

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