Страсти окончательно накалились в столичном Пресненском суде, где рассматривается уже который день подряд громкое уголовное дело о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России.

Михаил Ефремов, который много заседаний подряд сидел и не проронил ни слова, вдруг не выдержал и высказался.

«Я вам сочувствую товарищи потерпевшие, что у вас такой защитник», — встал и громко произнес актер.

Незадолго до этого адвокат Александр Добровинский зачитал нелицеприятные высказывания защитника Ефремова Эльмана Пашаева в адрес семьи потерпевшего, а потом произнес, что им «грязные деньги» не нужны и заявил иск на 1 рубль.

После чего актер о чем-то некоторое время ругался со своим адвокатом, а потом не выдержал и произнес эмоционально вышеуказанные слова.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в перерыве суда Александр Добровинский заявил журналистам, что у него готовы два непохожих друг на друга варианта требований. Представитель потерпевших заявит суду один из них в зависимости от реакции заслуженного артиста РФ.