«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение громкого уголовного дела о ДТП с участием заслуженного артиста России.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Страсти окончательно накалились в столичном Пресненском суде, где рассматривается уже который день подряд громкое уголовное дело о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России.
Михаил Ефремов, который много заседаний подряд сидел и не проронил ни слова, вдруг не выдержал и высказался.
«Я вам сочувствую товарищи потерпевшие, что у вас такой защитник», — встал и громко произнес актер.
Незадолго до этого адвокат Александр Добровинский зачитал нелицеприятные высказывания защитника Ефремова Эльмана Пашаева в адрес семьи потерпевшего, а потом произнес, что им «грязные деньги» не нужны и заявил иск на 1 рубль.
После чего актер о чем-то некоторое время ругался со своим адвокатом, а потом не выдержал и произнес эмоционально вышеуказанные слова.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в перерыве суда Александр Добровинский заявил журналистам, что у него готовы два непохожих друг на друга варианта требований. Представитель потерпевших заявит суду один из них в зависимости от реакции заслуженного артиста РФ.
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