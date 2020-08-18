«Тальков ее не хотел»: Представитель вдовы музыканта разъяснила суть иска к Азизе

Представитель вдовы Игоря Талькова Ирина Красильникова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru разъяснила суть иска Татьяны Тальковой к певице Азизе, которую, по ее словам, исказил в интервью адвокат Игорь Жорин.

«Он говорит о том, что иск Тальковой к Первому каналу и к Азизе Мухамедовой состоит в том, что наша сторона собирается доказывать, что Азизу мужчины не хотели. Это дословно Жорин. А вот их сторона будет доказывать, что наоборот, Азизу мужчины хотели… Ни слова об этом у нас нет и, соответственно, быть не может, потому что нам это не интересно — кто ее имел, кто ее хотел», — заявила Красильникова.

Она напомнила, что в иске вдовы музыканта речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации Игоря Талькова, и истец намерен доказать, что передача, которая прошла на одном из федеральных каналов, была оскорбительной для памяти покойного артиста и «не имеет ничего общего с правдой».

«Если говорить о том, кто там чего хотел, Тальков ее не хотел. Об этом есть интервью большое, мы готовы его представить», — сказала Красильникова.

По ее словам, журналисты спрашивали музыканта, каких женщин он считает сексуальными, и кто, на его взгляд, на российской эстраде кажется ему сексуальным. Он сначала ответил о общих чертах, но потом его спросили конкретно об Азизе.

«Ну, он ответил… Мы это можем процитировать. Мужчины ее хотели! Да на здоровье! Мы знаем, какие мужчины ее хотели, она сама об этом ходит, рассказывает. Каждая передача — каждый раз новый мужчина… Вот это вот за чем нам доказывать? Для чего? Какое это имеет отношение к чести и достоинству Игоря Талькова, что Азизу хотели мужчины?» - заявила представитель вдовы.

Сама Татьяна Талькова присутствовать на суде не будет, ее интересы будет представлять Ирина Красильникова.

«Таня не может по разным причинам присутствовать, потому что вот сейчас она конкретно лежит больная, может даже то, что сейчас происходит, на нее подействовало, она вообще не встает уже несколько дней», — пояснила она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, иск в суд вдова застреленного в 1991 году в Санкт-Петербурге певца и композитора Игоря Талькова подала после того, как в одной из телепередач Азиза, в частности, заявила, что якобы музыкант занимался сутенерством и однажды пытался отвезти ее на интимное свидание к криминальному авторитету, а когда она отказалась, высадил прямо в лесу.