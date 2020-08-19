🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, Луна в созвездии Девы поможет настроиться на позитивный лад. Некоторым знакам зодиака сегодня следует особенно внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу.

♈ Овен

Сегодня вам не придется искать Музу. Вы обнаружите, что она рядом и ждет, чтобы вы выразили ее во всем, что говорите и делаете. Так что занимайтесь искусством, любовью, варите кофе и устраивайте беспорядок. Расширяйте свои собственные границы. Позвольте себе взглянуть на существующие проблемы с другой стороны. Креативные решения, которые вы искали, придут к вам неожиданно. Будьте спонтанны и не позволяйте голове вмешиваться в ваше сердце.

Космический совет: ваша Муза рядом с вами.

♉ Телец

В последнее время жизнь могла показаться вам постоянным подъемом в гору, но сегодня Вселенная посылает вам шанс открыть важные двери с минимальными усилиями. Закройте глаза и загадайте желание, не бойтесь попросить о чуде. В вашей реальности вот-вот что-то изменится.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♊ Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют вам переключить телефон в режим полета и включить бинауральные ритмы. Внимание к себе и медитация — лучший план. Вам совсем не обязательно быть йогом, просто закройте глаза и позвольте таинственным высшим силам вести вас. Когда вы заставите свой разум замолчать, вы увидите и услышите невероятное.

Космический совет: посвятите день себе.

♋ Рак

Никто не знает ответов на все вопросы, и это нормально. Сегодня вам придется отстаивать то, во что вы верите. В нужный момент вы точно будете знать, что делать, звезды гарантируют вам это. И помните, что ваши действия говорят громче, чем слова.

Космический совет: вы знаете, что нужно делать.