🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, некоторым знакам зодиака следует особенно внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, Луна в созвездии Девы поможет настроиться на позитивный лад. Некоторым знакам зодиака сегодня следует особенно внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу.
♈ Овен
Сегодня вам не придется искать Музу. Вы обнаружите, что она рядом и ждет, чтобы вы выразили ее во всем, что говорите и делаете. Так что занимайтесь искусством, любовью, варите кофе и устраивайте беспорядок. Расширяйте свои собственные границы. Позвольте себе взглянуть на существующие проблемы с другой стороны. Креативные решения, которые вы искали, придут к вам неожиданно. Будьте спонтанны и не позволяйте голове вмешиваться в ваше сердце.
Космический совет: ваша Муза рядом с вами.
♉ Телец
В последнее время жизнь могла показаться вам постоянным подъемом в гору, но сегодня Вселенная посылает вам шанс открыть важные двери с минимальными усилиями. Закройте глаза и загадайте желание, не бойтесь попросить о чуде. В вашей реальности вот-вот что-то изменится.
Космический совет: удача на вашей стороне.
♊ Близнецы
Сегодня звезды рекомендуют вам переключить телефон в режим полета и включить бинауральные ритмы. Внимание к себе и медитация — лучший план. Вам совсем не обязательно быть йогом, просто закройте глаза и позвольте таинственным высшим силам вести вас. Когда вы заставите свой разум замолчать, вы увидите и услышите невероятное.
Космический совет: посвятите день себе.
♋ Рак
Никто не знает ответов на все вопросы, и это нормально. Сегодня вам придется отстаивать то, во что вы верите. В нужный момент вы точно будете знать, что делать, звезды гарантируют вам это. И помните, что ваши действия говорят громче, чем слова.
Космический совет: вы знаете, что нужно делать.
♌ Лев
Если вы сильно беспокоитесь о деньгах, пора перепоручить то, что вас отягощает, Вселенной. Скоро вам будет предоставлено все, что нужно для безбедной жизни. Финансовые средства, необходимые для этого большого проекта, также будут предоставлены. А пока сосредоточьтесь на суете, прекратите существовать и начните жить. Стремитесь воплощать свою мечту в жизнь каждый божий день, независимо от обстоятельств.
Космический совет: необходимые деньги скоро к вам придут.
♍ Дева
В последнее время вы ставите во главу угла здоровье и благополучие, но пришло время сделать кое-что немного по-другому. Приведение себя в форму не всегда означает изнурительные тренировки. Найдите сегодня возможность совместить движения и медитацию. Вечеринка на одну персону в гостиной, занятие танцевальной йогой или виртуальный урок танца живота — вот некоторые из способов, которыми вы могли бы расслабиться сегодня.
Космический совет: подумайте о сочетании движения и медитации.
♎ Весы
Доверьтесь своему внутреннему голосу, даже если сначала вам покажется, что его речь не имеет логического смысла. В ближайшие несколько дней вам предстоит научиться быть собой, не извиняясь за это. Помните, все начинается дома. Попробуйте снять маски, которые вы носили перед членами семьи, и позвольте им увидеть, кто вы.
Космический совет: поверьте своему внутреннему голосу.
♏ Скорпион
За самой темной ночью следует день. Самый яркий день сменяется ночью. Сказать, что радость может существовать без боли, было бы проявлением невежества, Скорпион. Что может сделать вас счастливым, так это ваша способность принимать и уважать каждый опыт, который жизнь подбрасывает вам на пути. Сейчас вы находитесь в точке понимания, что по сути в мире нет ничего хорошего или плохого. Живите в гармонии со Вселенной, и вскоре вы почувствуете, что внутренний мир — это не миф.
Космический совет: все так, как должно быть.
♐ Стрелец
Темной стороны Луны опасаются по многим причинам. Как люди, мы склонны прославлять свет, не понимая значения тени. Но это больше не про вас, Стрелец. Вы осознаете необходимость интегрировать часть себя, которую вы ранее отвергли, чтобы снова стать единым целым. «Я призываю свою силу обратно», — это утверждение, которое очень поможет вам сегодня.
Космический совет: пришло время объединения света и тени.
♑ Козерог
Ничто не может и не должно длиться вечно. Временный характер некоторых из ваших отношений, вероятно, сильно ударит по вам сегодня. Вам придется пересмотреть личный или профессиональный союз. Узнайте дату истечения срока годности, когда столкнетесь с ней. Попытки заставить все работать по-прежнему, когда все знаки указывают на то, что нужно отпустить, только продлят ваши страдания.
Космический совет: возможно, пора расстаться.
♒ Водолей
Ваша душа переживает темную ночь, Водолей. Это время, когда ваше эго растворяется. Время, когда отпадают слои, которые больше не служат вам. И хотя это освобождение — одна из лучших вещей, которые вы испытаете в жизни, путешествие будет нелегким. Сосредоточьтесь пока на простых вещах: вкусно питайтесь и заботьтесь о себе. И помните, что это нормально — позвать близких, когда вам нужна помощь.
Космический совет: все происходит для вашего высшего блага.
♊ Рыбы
Редко когда бывает легко отпустить, особенно если так много вложено в отношения. Но вы справитесь с этим, Рыбы. Перережьте канаты и помните, что все происходит для вашего блага. Не позволяйте своим страхам и неуверенности взять верх. И вместо того, чтобы шпионить или пытаться собрать информацию за спиной, откровенно поговорите о том, что вас тяготит. Помните, правда сделает вас свободными.
Космический совет: знайте, когда пора перерезать канаты.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.
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