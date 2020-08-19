Байден VS Трамп: демократы определились с кандидатом в президенты США

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Решение на общенациональном съезде демпартии принималось онлайн, как и положено в реалиях нынешнего времени.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pat Benic, 5-tv.ru

Джозефа Байдена официально утвердили кандидатом в президенты США. Решение приняли на общенациональном съезде демократической партии, который впервые проходил в онлайн формате.

Байден получил три с половиной тысячи голосов делегатов, на тысячу больше минимального порога. Эту новость он встретил с супругой в родном штате Дэлавэр. Поздравить дедушку, а Байдену сейчас 77 лет, поспешили внуки, но обниматься не стали.

Несколько секунд спустя кандидат в президенты вспомнил о мерах предосторожности, и надел маску.

А вот Дональд Трамп по-прежнему предпочитает общаться с однопартийцами и избирателями вживую. В рамках предвыборной кампании он побывал в Аризоне. И заявил, что объявит о своем выдвижении с лужайки Белого дома.

После митинга он прокомментировал новость о том, что накануне была опубликована пятая, финальная часть доклада о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

«Я ничего не знаю об этом, я его не читал. Я только видел, как сенатор Рубио написал, что Дональд Трамп не имеет к этому никакого отношения. Он сказал, что Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения к России. Это все обман. Один большой обман», — подчеркнул американский лидер.

Трамп призвал американцев прийти на избирательные участки 3 ноября. Он заявил, что это самые важные выборы в истории США.

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