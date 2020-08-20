На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ромы Васильева

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Нюра Незванова
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У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Роме жизненно необходим курс иммунотерапии, но цена спасения слишком высока.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для Ромы Васильева. У подростка — острый лимфобластный лейкоз, ни один из известных методов лечения победить смертельную болезнь так и не помог. Рома медленно угасал. И лишь единственный препарат смог сотворить чудо — у мальчика наступила ремиссия.

Именно сейчас Роме жизненно необходим еще один курс иммунотерапии, но цена спасения слишком высока, нужный препарат стоит больше трех миллионов рублей. Таких денег у мамы мальчика нет.

Елена Норкунайте о том, как помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Маше Капрановой.

Тема:
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