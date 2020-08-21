Невероятно помолодевшая Долина стала похожа на Юлию Началову — фото

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Валентин Черников
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Дочь народной артистки РФ намекнула на триумфальное возвращение певицы на сцену.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @dolinalina

Тема:
Юлия Началова

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская заинтриговала поклонников певицы неожиданным постом в Instagram. По ее словам, она находится в предвкушении нового проекта матери и ждет не дождется результатов этой работы. О чем идет речь, дама не уточнила — народная артистка готовит фанатам фантастический сюрприз и не хочет разглашать секрет раньше времени. Но очевидно, что звезда вернется на сцену, и уже другой. На это намекает ее фото из музыкальной студии.

На снимке, который прикрепила Миончинская, Долина визуально помолодела минимум в два раза. В кадре 64-летняя вокалистка выглядит ровесницей 37-летней наследницы.

Как уточняет портал Дни.ру, ходят слухи, что певица решилась на хирургическое вмешательство. Долина якобы сделала блефаропластику — пластику век и круговую подтяжку. Однако, не исключено, что секрет ее молодости на снимке кроется в фотошопе.

Instagram @dolinalina

Как бы там ни было, подписчики с восторгом восприняли новый образ. Омолодившуюся артистку с длинными белокурыми локонами сравнили с Юлией Началовой. Известно, что вокалистки дружили. Долина даже стала крестной дочери Юлии, Веры. Началова скончалась в прошлом году в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

«Так похожа на Юлию Началову!»

«Роскошная женщина. Изменения в лучшую сторону»;

«О, Господи! Вызовите мне скорую! Богиня моего сердца! Горжусь своим кумиром! Самая лучшая на земле», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долина возмутила соцсети словами о праве нарушать ПДД от «главного гаишника РФ».

Тема:
Юлия Началова
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