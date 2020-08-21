Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, предполагаемый виновник скрылся

Очевидцы сообщили о страшной аварии, которая произошла на Пухтоловской дороге в Курортном районе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, что машина одного из участников ДТП съехала с дороги, на земле лежит мужчина, пострадавший в аварии. Предварительно, в машине еще находятся два человека.

Свидетели происшествия сообщили, что предполагаемый виновник аварии покинул место ДТП.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свидетель Пашаева не смог найти себя на записи с места ДТП.