Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, предполагаемый виновник скрылся
В результате аварии, по словам очевидцев, пострадали трое человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидцы сообщили о страшной аварии, которая произошла на Пухтоловской дороге в Курортном районе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, что машина одного из участников ДТП съехала с дороги, на земле лежит мужчина, пострадавший в аварии. Предварительно, в машине еще находятся два человека.
Свидетели происшествия сообщили, что предполагаемый виновник аварии покинул место ДТП.
Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свидетель Пашаева не смог найти себя на записи с места ДТП.
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