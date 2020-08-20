Свидетель Пашаева не смог найти себя на записи с места ДТП
Просмотреть видео с камер на Смоленской площади в промежутке времени с 21.00 до 22.00 от 8 августа попросил прокурор. Суд удовлетворил ходатайство защиты.
Фото: 5-tv.ru
Свидетель Пашаева — Александр Кобец — не смог найти себя на записи с камер, сделанных 8 августа на Смоленской площади в промежутке времени с 21.00 до 22.00.
«Я не вижу себя здесь. Я просто себя не вижу себя здесь», — заявил мужчина.
Тот факт, что он не узнал себя среди людей, присутствовавших тогда на месте аварии, Кобец объяснил усталостью.
«Я просто устал, у меня горизонтальное положение тут», — сделал странное пояснение тайный свидетель Пашаева.
Ранее Александр Кобец заявил, что в машине Михаила Ефремова сразу после аварии находились два человека. При этом сам артист был на пассажирском месте. Свидетель также описал мужчину за рулем внедорожника Ефремова.
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