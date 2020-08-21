Жонглировавшего дочкой отца из Сочи могут лишить родительских прав

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Татьяна Меркер
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Рассматривается вопрос о передачи опеки на ребенка ее ближайшим родственникам.

Жонглировавшего дочкой отца из Сочи могут лишить родительских прав

Фото: Instagram @feegooratora

К истории с младенцем, которым, размахивал отец, держа его за ногу, подключились органы опеки. По поручению Генеральной прокуратуры РФ в данный момент рассматривается вопрос лишения отца и матери девочки родительских прав, сообщает РИА Новости.

Оба родителя сейчас находятся в спецприемнике города Сочи. Двухмесячная девочка остается в больнице, где врачи продолжают ее обследовать. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ ранее заявила, что нет свидетельств причинения ребенку физического вреда.

Рассматривается вопрос о передачи опеки на малышку ее ближайшим родственникам — дедушке и бабушке по линии матери.

Резонансное дело открыли после публикации в Instagram-аккаунте отца видеоролика, на котором он, сидя в кресле держит за ногу новорожденного ребенка и, насвистывая песенку, размахивает им из стороны в сторону. В это время мать девочки снимает происходящее на камеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал — отец девочки на допросе заявил, что не понимает сути проблемы.

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