Видео: четырехлетнего ребенка едва не задавило рухнувшим бортом мусорного бака

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Виктория Андреева
Эксклюзив 50

Пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Петербурге четырехлетнего ребенка едва не задавило рухнувшим на голову бортом грузового мусорного контейнера. 5-tv.ru публикует кадры с места происшествия.

По имеющейся информации, ЧП произошло днем 21 августа в Невском районе Северной столицы. Как следует из видео, у мусорного бака за несколько секунд до происшествия стоят два человека, один из которых — малолетний ребенок. В какой-то момент он решает подойти к контейнеру с левой стороны, и через мгновенье на его голову падает часть грузового контейнера. Сначала ребенок предпринимает попытку выбраться из-под крышки бака самостоятельно. Затем на помощь прибегают взрослые люди.

По данным 5-tv.ru, малыш был экстренно госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. По факту случившегося Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в организме блогера Алексея Навального обнаружили ядовитое для окружающих вещество.

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Видео: четырехлетнего ребенка едва не задавило рухнувшим бортом мусорного бака

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