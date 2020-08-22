Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Германии

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Василий Заика
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На транспортировке блогера, несмотря на его тяжелое состояние, настояли его родственники.

Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Германии

Фото: ТАСС / Stefan Zeitz via www.imago-images.de

Спецсамолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Берлина «Тегель». Борт с 44-летним блогером на борту вылетел из Омска в Германию в 4.59 по московскому времени. Его сопровождает жена Юлия. 

Блогера, который находится в медикаментозной коме, в аэропорт Омска привезли на реанимобиле. В Берлине его примет лечебное учреждение «Шарите». На транспортировке Навального заграницу настояли его родственники, несмотря на то, что медики предупредили близких о возможном ухудшении состояния пациента в связи с перелетом. 

Как перенес полет Навальный пока неизвестно. 

На момент транспортировки его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врач объяснила состояние Навального.

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