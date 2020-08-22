Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Германии
На транспортировке блогера, несмотря на его тяжелое состояние, настояли его родственники.
Фото: ТАСС / Stefan Zeitz via www.imago-images.de
Спецсамолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Берлина «Тегель». Борт с 44-летним блогером на борту вылетел из Омска в Германию в 4.59 по московскому времени. Его сопровождает жена Юлия.
Блогера, который находится в медикаментозной коме, в аэропорт Омска привезли на реанимобиле. В Берлине его примет лечебное учреждение «Шарите». На транспортировке Навального заграницу настояли его родственники, несмотря на то, что медики предупредили близких о возможном ухудшении состояния пациента в связи с перелетом.
Как перенес полет Навальный пока неизвестно.
На момент транспортировки его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врач объяснила состояние Навального.
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